Враг утром обстрелял приграничье Черниговской и Сумской областей. Травмирован человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Российские война с рассвета 4 раза обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей из ствольной артиллерии и минометов. Зафиксировано 34 взрыва. Известно, что травмирован один человек и загорелся частный дом, сообщает оперативное командование "Север", пишет УНН.
Детали
По данным оперативного командования "Север", российские войска 4 раза обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.
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- С 04:15 до 04:40 зафиксировано 9 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, по н.п. Середина Буда. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома. Ликвидация пожара осуществлялась силами ГСЧС. По предварительной информации в результате обстрела травмирован один человек.
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- С 05:30 до 06:00 зафиксировано 7 приходов, вероятно, ствольная артиллерия, в районе н.п. Каменка.
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- С 06:10 до 06:20 зафиксировано 3 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Карповичи.
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- С 07:50 до 08:40 зафиксировано 15 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Каменка.
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О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация уточняется, отмечает оперативное командование.
Дополнение
Российские войска ночью и сегодня утром уже 7 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов. Об этом сообщили в Сумской ОВА. Обстрелам подверглись Белопольская, Эсманская, Великописаревская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Середино-Будская, Юнаковская громады.
За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 10 обстрелов Сумской области, зафиксировано 48 взрывов.
Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что в течение недели враг обстрелял область 35 раз. Под обстрелом находился 21 пограничный населенный пункт. Вследствие этого есть раненые и разрушения.
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