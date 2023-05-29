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За тиждень росіяни 35 разів обстріляли Чернігівську область: є поранені та руйнування

За тиждень росіяни 35 разів обстріляли Чернігівську область: є поранені та руйнування

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що протягом тижня ворог обстріляв область 35 разів. Під обстрілом знаходився 21 прикордонний населений пункт. Внаслідок цього є поранені та руйнування, пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram Чауса.

Цитата

"За тиждень ворог 35 разів обстріляв 21 прикордонний населений пункт області. Зафіксовано 283 вибухи", - зазначив очільник ОВА.

Доповнення

Також Чаус повідомив, що у Новгород-Сіверському районі внаслідок обстрілу були поранені чотири особи, зокрема підліток.

До цього, були пошкоджені більше десятка будинків, господарських споруд та сільськогосподарської техніки.

"Сили Оборони у повітряному просторі Чернігівщини збили 2 БпЛА типу "Шахід", - додав Чаус.

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