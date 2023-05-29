Ворог вночі вдарив по об'єктах Хмельниччини, один з них військовий - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Російські війська вночі вдарили по об'єктах Хмельницької області, один з них - військовий. Про це повідомили в Хмельницькій ОВА у Facebook, пише УНН.
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"Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги", - повідомили у Хмельницькій ОВА.
Як вказано, дані щодо постраждалих уточнюються.
Доповнення
У небі над Україною вночі знищили 37 з близько 40 крилатих ракет та 29 з близько 35 "шахедів".