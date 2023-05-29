Враг ночью ударил по объектам Хмельницкой области, один из них военный - ОВА

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"Ночью российские войска ударили по объектам Хмельницкой области. Один из них - военный. На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведены из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы", - сообщили в Хмельницкой ОDА.

Как указано, данные о пострадавших уточняются.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 37 из около 40 крылатых ракет и 29 из около 35 "шахедов".