За неделю россияне 35 раз обстреляли Черниговскую область: есть раненые и разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что в течение недели враг обстрелял область 35 раз. Под обстрелом находился 21 пограничный населенный пункт. Вследствие этого есть раненые и разрушения, пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram Чауса.
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"За неделю враг 35 раз обстрелял 21 пограничный населенный пункт области. Зафиксировано 283 взрыва", - отметил глава ОГА.
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Также Чаус сообщил, что в Новгород-Северском районе в результате обстрела были ранены четыре человека, в том числе подросток.
К этому, были повреждены более десятка домов, хозяйственных построек и сельскохозяйственной техники.
"Силы Обороны в воздушном пространстве Черниговщины сбили 2 БпЛА типа "Шахид", - добавил Чаус.
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