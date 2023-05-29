За неделю россияне 35 раз обстреляли Черниговскую область: есть раненые и разрушения

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"За неделю враг 35 раз обстрелял 21 пограничный населенный пункт области. Зафиксировано 283 взрыва", - отметил глава ОГА.

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Также Чаус сообщил, что в Новгород-Северском районе в результате обстрела были ранены четыре человека, в том числе подросток.

К этому, были повреждены более десятка домов, хозяйственных построек и сельскохозяйственной техники.

"Силы Обороны в воздушном пространстве Черниговщины сбили 2 БпЛА типа "Шахид", - добавил Чаус.

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