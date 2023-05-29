Ворог за добу здійснив 10 обстрілів Сумщини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. За минулу добу російські окупанти здійснили 10 обстрілів Сумської області, зафіксовано 48 вибухів, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Краснопільська, Білопільська громади.
У Білопільській громаді було зафіксовано 20 пострілів з АГС з території рф та 2 виходи з міномета та обстріл зі ствольної артилерії – 8 вибухів.
У Есманській громаді зафіксовано 3 вибухи (АГС) та ракетний обстріл, нараховано 2 приходи з гвинтокрила. Внаслідок обстрілу пошкоджено склад агропідприємства.
По Великописарівській громаді здійснено артобстріл, було 10 вибухів.
Краснопільська громада зазнала мінометного обстрілу, було зафіксовано 2 вибухи.
У Шалигинській громаді був 1 вибух з міномета.
Нагадуємо
Станом на 09:00 29 травня російські окупанти ще 3 рази обстріляли прикордоння Сумської області.