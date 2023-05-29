Враг за сутки совершил 10 обстрелов Сумщины - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. За минувшие сутки российские оккупанты совершили 10 обстрелов Сумской области, зафиксировано 48 взрывов, сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Краснопольская, Белопольская громады.
В Белопольской громаде было зафиксировано 20 выстрелов из АГС с территории рф и 2 выхода из миномета и обстрел из ствольной артиллерии – 8 взрывов.
В Эсманской громаде зафиксировано 3 взрыва (АГС) и ракетный обстрел, насчитано 2 прихода с вертолета. В результате обстрела поврежден склад агропредприятия.
По Великописаревской громаде осуществлен артобстрел, было 10 взрывов.
Краснопольская громада подверглась минометному обстрелу, было зафиксировано 2 взрыва.
В Шалыгинской громаде был 1 взрыв из миномета.
Напоминаем
По состоянию на 09:00 29 мая российские оккупанты еще 3 раза обстреляли приграничье Сумской области.