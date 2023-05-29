російські окупанти ще три рази обстріляли Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Станом на 09:00 29 травня російські окупанти ще 3 рази обстріляли прикордоння Сумської області. Про це повідомляє ОК "Північ" на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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За інформацією, з 00:50 до 01:25 було зафіксовано 16 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Середина-Буда. До цього, зранку, починаючи з 07:45 до 08:00, у населеному пункті було зафіксовано ще 10 "приходів", ймовірно, з міномета 82 мм,
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - ідеться у повідомленні.
Також з 03:15 до 03:25 було зафіксовано 3 "приходи", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Катеринівка. Про втрати серед мирного населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація відсутня.
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