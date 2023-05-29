российские оккупанты еще три раза обстреляли Сумскую область

Детали

По информации, с 00:50 до 01:25 было зафиксировано 16 "приходов", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Середина-Буда. К этому, утром, начиная с 07:45 до 08:00, в населенном пункте было зафиксировано еще 10 "приходов", вероятно, из миномета 82 мм,

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Также с 03:15 до 03:25 было зафиксировано 3 "прихода", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Екатериновка. О потерях среди мирного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация отсутствует.

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