российские оккупанты еще три раза обстреляли Сумскую область

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19:26 • 40404 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101620 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105783 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106144 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100845 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 92225 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109665 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131193 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170235 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201426 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 марта, 12:00 • 103369 просмотра
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На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120415 просмотра
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Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156119 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163006 просмотра
Актуальное
российские оккупанты еще три раза обстреляли Сумскую область

российские оккупанты еще три раза обстреляли Сумскую область

Киев • УНН

 • 352279 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. По состоянию на 09:00 29 мая российские оккупанты еще 3 раза обстреляли приграничье Сумской области. Об этом сообщает ОК "Север" на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Детали

По информации, с 00:50 до 01:25 было зафиксировано 16 "приходов", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Середина-Буда. К этому, утром, начиная с 07:45 до 08:00, в населенном пункте было зафиксировано еще 10 "приходов", вероятно, из миномета 82 мм,

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Также с 03:15 до 03:25 было зафиксировано 3 "прихода", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Екатериновка. О потерях среди мирного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация отсутствует.

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