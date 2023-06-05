За неделю оккупанты 34 раза обстреляли 15 населенных пунктов Черниговщины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. За прошедшую неделю армия рф 34 раза обстреляла 15 приграничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 373 взрыва. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
Цитата
"За предыдущую неделю враг 34 раза обстрелял 15 приграничных населенных пунктов Черниговщины. Зафиксировано 373 взрыва. Дважды русские войска вели огонь неуправляемыми ракетами из вертолетов. Также дважды использовали неустановленные дроны-камикадзе”, -говорится в сообщении.
По данным ОГА, в результате обстрела повреждено здание сельского совета, уничтожен жилой дом и ряд гражданских хозяйственных построек.
Напомним
Накануне российские оккупанты четыре раза обстреляли приграничные территории Черниговской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Над Днепропетровщиной сбили вражеский БПЛА - ОВА