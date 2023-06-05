За неделю оккупанты 34 раза обстреляли 15 населенных пунктов Черниговщины

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"За предыдущую неделю враг 34 раза обстрелял 15 приграничных населенных пунктов Черниговщины. Зафиксировано 373 взрыва. Дважды русские войска вели огонь неуправляемыми ракетами из вертолетов. Также дважды использовали неустановленные дроны-камикадзе”, -говорится в сообщении.

По данным ОГА, в результате обстрела повреждено здание сельского совета, уничтожен жилой дом и ряд гражданских хозяйственных построек.

Напомним

Накануне российские оккупанты четыре раза обстреляли приграничные территории Черниговской области.

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