Харківщина: окупанти вранці обстріляли Куп'янськ, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Російські війська сьогодні вранці обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Сьогодні о 6:00 ранку росіяни обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих", - повідомив голова ОВА у Telegram.
Також Синєгубов розповів, що протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
За даними голови ОВА, з території рф окупанти завдали ракетних ударів по місту Чугуїв. Були пошкоджені будинки та господарчі споруди. Попередньо, ніхто не постраждав, зазначив Синєгубов.
У селищі Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.
У селі Піщане, з його слів, пошкоджено приватний житловий будинок, у результаті поранення отримала 58-ти річна жінка.
Також, за словами голови ОВА, у неділю у Куп'янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа.
Нагадаємо
4 червня зранку ворог обстрілював Харківщину з вертольотів і танків.