Харьковская область: оккупанты утром обстреляли Купянск, есть разрушения

Детали

"Сегодня в 6:00 утра россияне обстреляли Купянск. Повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших", - сообщил глава ОВА в Telegram.

Также Синегубов рассказал, что в течение минувших суток враг из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

По данным главы ОВА, с территории рф оккупанты нанесли ракетные удары по городу Чугуев. Были повреждены дома и хозяйственные постройки. Предварительно, никто не пострадал, отметил Синегубов.

В поселке Золочев Богодуховского района ранены 40-летний гражданский мужчина и женщина 38 лет, повреждено здание детской спортшколы.

В селе Песчаное, по его словам, поврежден частный жилой дом, в результате ранения получила 58-ти летняя женщина.

Также, по словам главы ОВА, в воскресенье в Купянском районе из-за вражеских обстрелов произошел лесной пожар.

Напомним

4 июня утром враг обстреливал Харьковскую область из вертолетов и танков.