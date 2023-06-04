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Ворог зранку обстрілював Харківщину з вертольотів і танків

Київ • УНН

 • 848446 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Ворог продовжує завдавати ударів по Харківщині. Зранку росіяни обстріляли Вовчанськ, а також села Гур'їв, Івашки та низку інших населених пунктів. Про це повідомив начальник Харьківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Ворог зранку обстрілював Харківщину з вертольотів і танків

Цитата

«Сьогодні вранці ворог вкотре масовано обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2 будинки та господарчі споруди.

Крім того, зранку росіяни з вертольотів обстріляли с. Івашки Богодухівського району. На щастя, без масштабних руйнувань і жертв», - повідомив Синєгубов.

Також, внаслідок ранкового танкового обстрілу с. Гур'їв Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень.

«Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів», - повідомив керівниц ОВА.

У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено об'єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди.

У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми.

У Вовчанську пошкоджено заклад освіти, 2 приватні житлові будинки та автомобіль.

Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранення зазнала жінка 74 років.

«На лінії зіткнення найактивніші бойові дії тривають на Куп'янському напрямку. Наші захисники надійно утримують свої позиції, та дають рішучу відсіч окупантам», - додав Синєгубов.

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