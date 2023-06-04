Враг утром обстреливал Харьковскую область из танков и с вертолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Враг продолжает наносить удары по Харьковской области. Утром россияне обстреляли Волчанск, а также села Гурьев, Ивашки и ряд других населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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«Сегодня утром враг в очередной раз массированно обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. В городе повреждено административное здание, частично разрушены 2 дома и хозяйственные постройки.
Кроме того, утром россияне с вертолетов обстреляли с. Ивашки Богодуховского района. К счастью, без масштабных разрушений и жертв», - сообщил Синегубов.
Также, в результате утреннего танкового обстрела с. Гурьев Казачок Богодуховского района зафиксировано прямое попадание в здание Дома культуры, который получил значительные повреждения.
«За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов», - сообщил руководитель ОВА.
В с. Петропавловка Купянского района повреждены объект гражданской промышленности, частный дом и хозяйственные постройки.
В с. Ивашки Богодуховского района повреждены здания фермы.
В Волчанске повреждено учебное заведение, 2 частных жилых дома и автомобиль.
В результате обстрела с. Первомайское Изюмского района поврежден частный дом, ранения получила женщина 74 лет.
«На линии соприкосновения активные боевые действия продолжаются на Купянском направлении. Наши защитники надежно удерживают свои позиции, и дают решительный отпор оккупантам», - добавил Синегубов.