Враг утром обстреливал Харьковскую область из танков и с вертолетов

Цитата

«Сегодня утром враг в очередной раз массированно обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. В городе повреждено административное здание, частично разрушены 2 дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, утром россияне с вертолетов обстреляли с. Ивашки Богодуховского района. К счастью, без масштабных разрушений и жертв», - сообщил Синегубов.

Также, в результате утреннего танкового обстрела с. Гурьев Казачок Богодуховского района зафиксировано прямое попадание в здание Дома культуры, который получил значительные повреждения.

«За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов», - сообщил руководитель ОВА.

В с. Петропавловка Купянского района повреждены объект гражданской промышленности, частный дом и хозяйственные постройки.

В с. Ивашки Богодуховского района повреждены здания фермы.

В Волчанске повреждено учебное заведение, 2 частных жилых дома и автомобиль.

В результате обстрела с. Первомайское Изюмского района поврежден частный дом, ранения получила женщина 74 лет.

«На линии соприкосновения активные боевые действия продолжаются на Купянском направлении. Наши защитники надежно удерживают свои позиции, и дают решительный отпор оккупантам», - добавил Синегубов.