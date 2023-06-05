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Сумщина знову під обстрілом: через російські удари в області є пошкодження

Київ • УНН

 • 227873 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Окупанти знову обстрілюють Сумщину, пошкоджень зазнали приватні будинки. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, передає УНН.

Сумщина знову під обстрілом: через російські удари в області є пошкодження

Деталі

Починаючи з ночі і до самого ранку окупанти здійснили 9 обстрілів Сумської області. Було зафіксовано 34 вибухи. Під удар потрапили Білопільська, Есманська та Середино-Будська громади.

По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів та артилерії. Також був здійсненний обстріл з використанням БПЛА типу "Шахед". Атаки спричинили пошкодження приватного домогосподарства, зокрема господарських будівель та літньої кухні.

Білопільська громада також стала мішенню обстрілу з мінометів, що призвело до пошкодження приватної будівлі, відбулась пожежа. За попередньою інформацією, повідомлень про постраждалих не було.

На Есманську громаду російські військові скинули 16 мін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Миколаївщина: ворог обстріляв Очаківську громаду - ОВА

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