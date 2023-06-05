Сумщина снова под обстрелом: из-за российских ударов в области есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Оккупанты снова обстреливают Сумскую область, повреждения получили частные дома. Об этом сообщает Сумская ОГА в Telegram, передает УНН.
Детали
Начиная с ночи и до самого утра оккупанты совершили 9 обстрелов Сумской области. Было зафиксировано 34 взрыва. Под удар попали Белопольская, Эсманская и Середино-Будская громады.
По Середино-Будской громаде россияне били из минометов и артиллерии. Также был осуществлен обстрел с использованием БПЛА типа "Шахед". Атаки вызвали повреждения частного домохозяйства, в частности хозяйственных построек и летней кухни.
Белопольская община также стала мишенью обстрела из минометов, что привело к повреждению частного здания, произошел пожар. По предварительной информации, сообщений о пострадавших не было.
На Эсманскую общину российские военные сбросили 16 мин.
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