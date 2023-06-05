Сумщина снова под обстрелом: из-за российских ударов в области есть повреждения

Детали

Начиная с ночи и до самого утра оккупанты совершили 9 обстрелов Сумской области. Было зафиксировано 34 взрыва. Под удар попали Белопольская, Эсманская и Середино-Будская громады.

По Середино-Будской громаде россияне били из минометов и артиллерии. Также был осуществлен обстрел с использованием БПЛА типа "Шахед". Атаки вызвали повреждения частного домохозяйства, в частности хозяйственных построек и летней кухни.

Белопольская община также стала мишенью обстрела из минометов, что привело к повреждению частного здания, произошел пожар. По предварительной информации, сообщений о пострадавших не было.

На Эсманскую общину российские военные сбросили 16 мин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Николаевщина: враг обстрелял Очаковскую громаду - ОВА