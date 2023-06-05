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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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11:31 • 13678 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Миколаївщина: ворог обстріляв Очаківську громаду - ОВА

Київ • УНН

 • 226346 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. За минулу добу ворог декілька разів обстрілював Очаківську громаду Миколаївської області, обійшлось без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Миколаївщина: ворог обстріляв Очаківську громаду - ОВА

Деталі 

Пообіді окупанти завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. 

Увечері внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади пошкоджено житлові будинки та господарську споруду. 

Обійшлося без жертв. 

У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.





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