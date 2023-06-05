Миколаївщина: ворог обстріляв Очаківську громаду - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. За минулу добу ворог декілька разів обстрілював Очаківську громаду Миколаївської області, обійшлось без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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Пообіді окупанти завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Увечері внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади пошкоджено житлові будинки та господарську споруду.
Обійшлося без жертв.
У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.