Николаевщина: враг обстрелял Очаковскую громаду - ОВА

Детали

После обеда оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады.

Вечером в результате вражеского обстрела г. Очаков Очаковской громады повреждены жилые дома и хозяйственная постройка.

Обошлось без жертв.

В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.









