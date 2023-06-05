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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Николаевщина: враг обстрелял Очаковскую громаду - ОВА

Киев • УНН

 • 226346 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. За минувшие сутки враг несколько раз обстреливал Очаковскую громаду Николаевской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает главаНиколаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Николаевщина: враг обстрелял Очаковскую громаду - ОВА

Детали 

После обеда оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. 

Вечером в результате вражеского обстрела г. Очаков Очаковской громады повреждены жилые дома и хозяйственная постройка. 

Обошлось без жертв. 

В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.





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