Николаевщина: враг обстрелял Очаковскую громаду - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. За минувшие сутки враг несколько раз обстреливал Очаковскую громаду Николаевской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает главаНиколаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
После обеда оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады.
Вечером в результате вражеского обстрела г. Очаков Очаковской громады повреждены жилые дома и хозяйственная постройка.
Обошлось без жертв.
В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.