Оккупанты с ночи обстреливают пограничье Черниговской и Сумской областей

Детали

По информации ОК «Север», российские войска 4 раза обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей:



С 00:15 до 00:20 зафиксировано 2 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Барановка.



С 08:10 до 08:20 зафиксировано 3 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Бунякино.



С 10:00 до 10:20 зафиксировано 4 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Галагановка.



С 10:00 до 10:15 зафиксировано 4 прихода, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Бунякино.



Отмечается, что о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информации не поступало.

Дополнение

За прошедшую неделю армия рф 34 раза обстреляла 15 приграничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 373 взрыва. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

5 июня, начиная с ночи и до самого утра, оккупанты совершили 9 обстрелов Сумской области. Было зафиксировано 34 взрыва. Под удар попали Белопольская, Эсманьская и Середино-Будская громады.

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