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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Оккупанты обстреляли Сумскую область 27 раз: повреждены линии электропередач

Киев • УНН

 • 241865 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В течение дня россияне совершили 27 обстрелов Сумской области, зафиксировано 94 взрыва. В результате чего есть повреждения линий электропередач, сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Оккупанты обстреляли Сумскую область 27 раз: повреждены линии электропередач

Детали 

Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Дружбовская, Краснопольская, Миропольская, Новослободская, Шалыгинская, Хотинская громады.

По Белопольской громаде враг бил из минометов – 13 взрывов. 

Великописаревская громада подверглась артобстрелам – 22 взрыва. В результате одного из обстрелов повреждено административное здание и линия электропередач.

Дружбовскую громаду враг обстрелял из минометов – 6 взрывов, в результате чего повреждены линии электропередач. 

По Краснопольской громаде россияне ударили из артиллерии – 7 взрывов.

Миропольская громада оказалась под минометным огнем (8 взрывов), а также враг сбросил с БПЛА 4 взрывных устройства типа ВОГ.

Новослободская громада были зафиксированы обстрелы из минометов (3 взрыва) и артиллерии (4 взрыва).

По Шалыгинской и Хотинской громаде враг совершил минометный обстрел –  14 и 6 взрывов.

Напомним 

Российские оккупанты с ночи обстреливают из минометов и ствольной артиллерии приграничные районы Черниговской и Сумской областей. Днем было зафиксировано 13 взрывов.

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