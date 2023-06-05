Оккупанты обстреляли Сумскую область 27 раз: повреждены линии электропередач
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В течение дня россияне совершили 27 обстрелов Сумской области, зафиксировано 94 взрыва. В результате чего есть повреждения линий электропередач, сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Дружбовская, Краснопольская, Миропольская, Новослободская, Шалыгинская, Хотинская громады.
По Белопольской громаде враг бил из минометов – 13 взрывов.
Великописаревская громада подверглась артобстрелам – 22 взрыва. В результате одного из обстрелов повреждено административное здание и линия электропередач.
Дружбовскую громаду враг обстрелял из минометов – 6 взрывов, в результате чего повреждены линии электропередач.
По Краснопольской громаде россияне ударили из артиллерии – 7 взрывов.
Миропольская громада оказалась под минометным огнем (8 взрывов), а также враг сбросил с БПЛА 4 взрывных устройства типа ВОГ.
Новослободская громада были зафиксированы обстрелы из минометов (3 взрыва) и артиллерии (4 взрыва).
По Шалыгинской и Хотинской громаде враг совершил минометный обстрел – 14 и 6 взрывов.
Напомним
Российские оккупанты с ночи обстреливают из минометов и ствольной артиллерии приграничные районы Черниговской и Сумской областей. Днем было зафиксировано 13 взрывов.