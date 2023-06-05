Оккупанты обстреляли Сумскую область 27 раз: повреждены линии электропередач

Детали

Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Дружбовская, Краснопольская, Миропольская, Новослободская, Шалыгинская, Хотинская громады.

По Белопольской громаде враг бил из минометов – 13 взрывов.

Великописаревская громада подверглась артобстрелам – 22 взрыва. В результате одного из обстрелов повреждено административное здание и линия электропередач.

Дружбовскую громаду враг обстрелял из минометов – 6 взрывов, в результате чего повреждены линии электропередач.

По Краснопольской громаде россияне ударили из артиллерии – 7 взрывов.

Миропольская громада оказалась под минометным огнем (8 взрывов), а также враг сбросил с БПЛА 4 взрывных устройства типа ВОГ.

Новослободская громада были зафиксированы обстрелы из минометов (3 взрыва) и артиллерии (4 взрыва).

По Шалыгинской и Хотинской громаде враг совершил минометный обстрел – 14 и 6 взрывов.

Напомним

Российские оккупанты с ночи обстреливают из минометов и ствольной артиллерии приграничные районы Черниговской и Сумской областей. Днем было зафиксировано 13 взрывов.