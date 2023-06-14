Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 19 разів, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини, внаслідок атак є руйнування. Про це пише УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Цитата
"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська, Путивльська, Великописарівська громади", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, по Білопільській громаді було здійснено мінометні обстріли, зафіксовано 17 вибухів. Внаслідок одного з них пошкоджено ЛЕП. Також був обстріл зі ствольної артилерії – пролунало 10 вибухів та гранатометів АГС – 10 вибухів.
По Новослобідській громаді був здійснений авіаудар - пуски 3 ракет із гелікоптеру, зафіксовано 3 вибухи. Також були й мінометні обстріли – пролунало 7 вибухів.
По Есманській громаді росіяни били з мінометів, зафіксовано 26 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено водонапірну вежу, що розташована на території агропідприємства, складське приміщення, та лінію електропередач.
У Великописарівській громаді був здійснений артобстріл – пролунало 4 вибухи.
По Середино-Будській громаді було здійснено обстріли із мінометів, зафіксовано 8 вибухів, гранатомету АГС - 23 вибухи. Внаслідок влучань було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, господарські приміщення, житловий будинок.
Крім того, внаслідок ще одного мінометного обстрілу було пошкоджено 2 багатоповерхівки, 7 приватних будинків, нежитлове приміщення, 4 приватних автомобіля, 1 магазин, 1 скутер. Також одна людина отримала тілесні ушкодження і була доставлена в лікарню.
У Шалигинській громаді було зафіксовано обстріл із ствольної артилерії, пролунало 5 вибухів.
По Путивльській громаді був мінометний обстріл, зафіксовано 1 вибух.
Нагадаємо
Окупанти протягом доби завдали 37 авіаційних ударів по Україні.