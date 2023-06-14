Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 19 раз, есть разрушения

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"В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано 122 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская, Путивльская, Великописаревская громады", - говорится в сообщении.

Детали

Так, по Белопольской громаде были осуществлены минометные обстрелы, зафиксировано 17 взрывов. В результате одного из них повреждена ЛЭП. Также был обстрел из ствольной артиллерии – прозвучало 10 взрывов и гранатометов АГС – 10 взрывов.

По Новослободской громаде был осуществлен авиаудар - пуски 3 ракет с вертолета, зафиксировано 3 взрыва. Также были и минометные обстрелы – прозвучало 7 взрывов.

По Эсманской общине россияне били из минометов, зафиксировано 26 взрывов. В результате обстрела повреждена водонапорная башня, расположенная на территории агропредприятия, складское помещение, и линия электропередач.

В Великописаревской громаде был осуществлен артобстрел – Прозвучало 4 взрыва.

По Середино-Будской громаде были осуществлены обстрелы из минометов, зафиксировано 8 взрывов, гранатомета АГС - 23 взрыва. В результате попаданий был поврежден многоквартирный жилой дом, хозяйственные помещения, жилой дом.

Кроме того, в результате еще одного минометного обстрела были повреждены 2 многоэтажки, 7 частных домов, нежилое помещение, 4 частных автомобиля, 1 магазин, 1 скутер. Также один человек получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В Шалыгинской громаде был зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии, прозвучало 5 взрывов.

По Путивльской громаде был минометный обстрел, зафиксирован 1 взрыв.

Напомним

Оккупанты в течение суток нанесли 37 авиационных ударов по Украине.