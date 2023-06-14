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Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 19 раз, есть разрушения

Киев • УНН

 • 787432 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничья Сумщины, в результате атак есть разрушения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 19 раз, есть разрушения

Цитата

"В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано 122 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская, Путивльская, Великописаревская громады", - говорится в сообщении.

Детали

Так, по Белопольской громаде были осуществлены минометные обстрелы, зафиксировано 17 взрывов. В результате одного из них повреждена ЛЭП. Также был обстрел из ствольной артиллерии – прозвучало 10 взрывов и гранатометов АГС – 10 взрывов.

По Новослободской громаде был осуществлен авиаудар - пуски 3 ракет с вертолета, зафиксировано 3 взрыва. Также были и минометные обстрелы – прозвучало 7 взрывов.

По Эсманской общине россияне били из минометов, зафиксировано 26 взрывов. В результате обстрела повреждена водонапорная башня, расположенная на территории агропредприятия, складское помещение, и линия электропередач.

В Великописаревской громаде был осуществлен артобстрел – Прозвучало 4 взрыва.

По Середино-Будской громаде были осуществлены обстрелы из минометов, зафиксировано 8 взрывов, гранатомета АГС - 23 взрыва. В результате попаданий был поврежден многоквартирный жилой дом, хозяйственные помещения, жилой дом.

Кроме того, в результате еще одного минометного обстрела были повреждены 2 многоэтажки, 7 частных домов, нежилое помещение, 4 частных автомобиля, 1 магазин, 1 скутер. Также один человек получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В Шалыгинской громаде был зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии, прозвучало 5 взрывов.

По Путивльской громаде был минометный обстрел, зафиксирован 1 взрыв.

Напомним

Оккупанты в течение суток нанесли 37 авиационных ударов по Украине.

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