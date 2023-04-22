Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Російські війська вночі обстріляли прикордоння Чернігівщини. Про це повідомили в ОК "Північ", пише УНН.
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"Минулої ночі російська авіація вчергове обстріляла прикордоння Чернігівщини за допомогою керованої бомби.
Близько 01:35 зафіксовано 1 вибух (ймовірно КАБ, запущений з літака ворога "СУ-35") в районі н.п. Орликівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.
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