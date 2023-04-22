У Мелітополі місцеві жителі повідомляють про вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Мелітополі жителі чули вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Жителі повідомляють про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міста. Заметушилися і окупанти - відправили швидку, поліцію і пожежну в сторону району Нового Мелітополя", - написав Федоров.
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