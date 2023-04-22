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Херсонщина: ворог 45 разів обстріляв область

Херсонщина: ворог 45 разів обстріляв область

Київ • УНН

 • 354644 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. росіяни 45 разів обстріляли Херсонщину. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив – 45 обстрілів, випустивши 235 снарядів з важкої артилерії та БПЛА.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - йдеться у повідомленні.

Прокудін зазначив, що жертв і постраждалих серед цивільного населення немає. Також, з деокупованої території області евакуйовано 83 особи.

Нагадаємо

Окупанти вбили ще одного жителя на Донеччині.

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