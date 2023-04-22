Херсонщина: враг 45 раз обстрелял область
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. россияне 45 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 45 обстрелов, выпустив 235 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - говорится в сообщении.
Прокудин отметил, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Также, с деоккупированной территории области эвакуированы 83 человека.
Напомним
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