Херсонщина: враг 45 раз обстрелял область

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"За прошедшие сутки противник совершил – 45 обстрелов, выпустив 235 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

Прокудин отметил, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Также, с деоккупированной территории области эвакуированы 83 человека.

Напомним

Оккупанты убили еще одного жителя в Донецкой области.