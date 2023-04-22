Донеччина: окупанти вбили ще одного жителя, двох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Російські окупанти за 21 квітня вбили одного жителя Донецької області, двох поранили, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 21 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Очеретиному. Ще 2 людини в області дістали поранення", - написав Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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На Миколаївщині ворог здійснив артилерійський обстріл по Очакову.