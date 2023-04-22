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Миколаївщина: ворог здійснив артилерійський обстріл по Очакову

Миколаївщина: ворог здійснив артилерійський обстріл по Очакову

Київ • УНН

 • 362666 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Ворог здійснив артилерійський обстріл по Очакову на Миколаївщині. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Миколаївською ОДА.

Цитата

"Вчора, 21 квітня, о 08:34 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади з Кінбурнської коси. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Сили ППО знищили 4 із 5 ворожих дронів.

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