Миколаївщина: ворог здійснив артилерійський обстріл по Очакову
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Ворог здійснив артилерійський обстріл по Очакову на Миколаївщині. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Миколаївською ОДА.
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"Вчора, 21 квітня, о 08:34 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади з Кінбурнської коси. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.
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У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Сили ППО знищили 4 із 5 ворожих дронів.