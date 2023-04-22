Николаевщина: враг совершил артиллерийский обстрел по Очакову

Цитата

"Вчера, 21 апреля, в 08:34 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады с Кинбурнской косы. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Дополнение

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Силы ПВО уничтожили 4 из 5 вражеских дронов.