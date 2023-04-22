Николаевщина: враг совершил артиллерийский обстрел по Очакову
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Враг совершил артиллерийский обстрел по Очакову на Николаевщине. Об этом пишет УНН по информации обнародованной Николаевской ОГА.
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"Вчера, 21 апреля, в 08:34 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады с Кинбурнской косы. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Силы ПВО уничтожили 4 из 5 вражеских дронов.