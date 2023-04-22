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Сили ППО знищили 4 із 5 ворожих дронів

Сили ППО знищили 4 із 5 ворожих дронів

Київ • УНН

 • 408649 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сили ППО знищили 4 із 5 ворожих дронів. Про це пише УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Цитата

"Увечері 21 квітня 2023 року близько 19.00 години противник атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних Силах зазначили, що Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищено чотири із п’яти "шахедів".

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