Сили ППО знищили 4 із 5 ворожих дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сили ППО знищили 4 із 5 ворожих дронів. Про це пише УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
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"Увечері 21 квітня 2023 року близько 19.00 години противник атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних Силах зазначили, що Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищено чотири із п’яти "шахедів".
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