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росіяни вдарили С-300 по Костянтинівці, Пречистівку обстріляли запалювальними боєприпасами

росіяни вдарили С-300 по Костянтинівці, Пречистівку обстріляли запалювальними боєприпасами

Київ • УНН

 • 458216 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Російські окупанти у Донецькій області вдарили по Костянтинівці ракетами С-300 - пошкоджено недобудову. Пречистівку обстріляли запалювальними боєприпасами. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Деталі

«На Волноваському напрямку у Вугледарській громаді Новоукраїнка обстріляна з "Градів", Богоявленка - з артилерії, Пречистівка - запалювальними боєприпасами. На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли старої частини Авдіївки», - написав Кириленко.

За його словами, на Горлівському напрямку 1 людина загинула у Часовоярській громаді.

«У Бахмуті зруйновано 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Ще 2 будинки пошкоджено у Торецькій громаді. Костянтинівка зазнала удару ракетами С-300 - пошкоджено недобудову», - повідомив Кириленко.

На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Зарічному Лиманської громади, додав голова ОВА.

Він зазначив, що за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 1.

Доповнення

Російські окупанти за 19 квітня вбили одного жителя Донецької області, двох поранили.

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