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россияне ударили С-300 по Константиновке, Пречистовку обстреляли зажигательными боеприпасами

Киев • УНН

 • 458214 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Российские оккупанты в Донецкой области ударили по Константиновке ракетами С-300 - поврежден недострой. Пречистовку обстреляли зажигательными боеприпасами. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Детали

«На Волновахском направлении в Угледарской громаде Новоукраинка обстреляна из "Градов", Богоявленка - из артиллерии, Пречистовка - зажигательными боеприпасами. На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки», - написал Кириленко.

По его словам, на Горловском направлении 1 человек погиб в Часовоярской громаде.

«В Бахмуте разрушены 2 многоэтажки и 8 частных домов. Еще 2 дома повреждены в Торецкой громаде. Константиновка подверглась удару ракетами С-300 - поврежден недострой», - сообщил Кириленко.

На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Заречном Лиманской громады, добавил глава ОВА.

Он отметил, что за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 1.

Дополнение

Российские оккупанты за 19 апреля убили одного жителя Донецкой области, двоих ранили.

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