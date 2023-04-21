россияне ударили С-300 по Константиновке, Пречистовку обстреляли зажигательными боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Российские оккупанты в Донецкой области ударили по Константиновке ракетами С-300 - поврежден недострой. Пречистовку обстреляли зажигательными боеприпасами. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
«На Волновахском направлении в Угледарской громаде Новоукраинка обстреляна из "Градов", Богоявленка - из артиллерии, Пречистовка - зажигательными боеприпасами. На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки», - написал Кириленко.
По его словам, на Горловском направлении 1 человек погиб в Часовоярской громаде.
«В Бахмуте разрушены 2 многоэтажки и 8 частных домов. Еще 2 дома повреждены в Торецкой громаде. Константиновка подверглась удару ракетами С-300 - поврежден недострой», - сообщил Кириленко.
На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Заречном Лиманской громады, добавил глава ОВА.
Он отметил, что за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 1.
Дополнение
Российские оккупанты за 19 апреля убили одного жителя Донецкой области, двоих ранили.