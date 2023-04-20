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Окупанти вбили ще одного жителя Донеччини, двох поранили

Окупанти вбили ще одного жителя Донеччини, двох поранили

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Російські окупанти за 19 квітня вбили одного жителя Донецької області, двох поранили, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За 19 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Костянтинівці. Ще 2 людини в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 57 авіаційних ударів. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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