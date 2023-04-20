Окупанти вбили ще одного жителя Донеччини, двох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Російські окупанти за 19 квітня вбили одного жителя Донецької області, двох поранили, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За 19 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Костянтинівці. Ще 2 людини в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 57 авіаційних ударів. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.