Генштаб: авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Авіація ЗСУ за добу завдала 7 ударів по районах зосередження росіян. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосували 26 БпЛА типу “Шахед-136”. 21 з них знищено українськими захисниками.
Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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