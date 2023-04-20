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Генштаб: авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян

Київ • УНН

 • 376156 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Авіація ЗСУ за добу завдала 7 ударів по районах зосередження росіян. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Як зазначається, протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосували 26 БпЛА типу “Шахед-136”. 21 з них знищено українськими захисниками.

Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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