Окупанти облаштують шпиталь на території будинку культури на Луганщині – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Російські окупанти отримали розпорядження про розгортання на території сільського будинку культури в населеному пункті Кабичівка на Луганщині військового шпиталю для рашистів на 40 ліжкомісць. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"У населеному пункті Кабичівка Луганської області отримано розпорядження російської окупаційної так званої “влади” щодо розгортання на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкомісць. До новоствореного медичного закладу загарбників до кінця тижня планується прибуття російських військових лікарів", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що противник продовжує використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій у власних цілях, прикриваючись “живим щитом”.
"Так, в місті Скадовськ Херсонської області, станом на 18 квітня, російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих хто співпрацює з ними підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Гуменюк повідомляла, що окупанти на лівому березі Херсонської області намагаються "ховатися" за мирним населенням, щоб убезпечити себе від атак з повітря. Це ускладнює українським захисникам ведення контрбатарейної боротьби.