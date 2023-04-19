Оккупанты обустроят госпиталь на территории дома культуры на Луганщине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Российские оккупанты получили распоряжение о развертывании на территории сельского дома культуры в населенном пункте Кабычевка на Луганщине военного госпиталя для рашистов на 40 койкомест. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"В населенном пункте Кабычевка Луганской области получено распоряжение российской оккупационной так называемой “власти” о развертывании на территории сельского дома культуры военного госпиталя для оккупантов на 40 койко-мест. В новосозданное медицинское учреждение захватчиков до конца недели планируется прибытие российских военных врачей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что противник продолжает использовать гражданское население временно захваченных территорий в собственных целях, прикрываясь “живым щитом”.
"Так, в городе Скадовск Херсонской области, по состоянию на 18 апреля, российские оккупанты начали заставлять всех коллаборационистов и тех кто сотрудничает с ними подписать обязательства о запрете выезда за пределы района", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Гуменюк сообщала, что оккупанты на левом берегу Херсонской области пытаются "прятаться" за мирным населением, чтобы обезопасить себя от атак с воздуха. Это затрудняет украинским защитникам ведение контрбатарейной борьбы.