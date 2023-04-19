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Оккупанты обустроят госпиталь на территории дома культуры на Луганщине - Генштаб

Оккупанты обустроят госпиталь на территории дома культуры на Луганщине - Генштаб

Киев • УНН

 • 384282 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Российские оккупанты получили распоряжение о развертывании на территории сельского дома культуры в населенном пункте Кабычевка на Луганщине военного госпиталя для рашистов на 40 койкомест. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"В населенном пункте Кабычевка Луганской области получено распоряжение российской оккупационной так называемой “власти” о развертывании на территории сельского дома культуры военного госпиталя для оккупантов на 40 койко-мест. В новосозданное медицинское учреждение захватчиков до конца недели планируется прибытие российских военных врачей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что противник продолжает использовать гражданское население временно захваченных территорий в собственных целях, прикрываясь “живым щитом”.

"Так, в городе Скадовск Херсонской области, по состоянию на 18 апреля, российские оккупанты начали заставлять всех коллаборационистов и тех кто сотрудничает с ними подписать обязательства о запрете выезда за пределы района", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Гуменюк сообщала, что оккупанты на левом берегу Херсонской области пытаются "прятаться" за мирным населением, чтобы обезопасить себя от атак с воздуха. Это затрудняет украинским защитникам ведение контрбатарейной борьбы.

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