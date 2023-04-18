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Окупанти на лівому березі Херсонщини "ховаються" за цивільними - Сили оборони Півдня

Окупанти на лівому березі Херсонщини "ховаються" за цивільними - Сили оборони Півдня

Київ • УНН

 • 628236 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Російські окупанти на лівому березі Херсонської області намагаються "ховатися" за мирним населенням, щоб убезпечити себе від атак з повітря. Це ускладнює українським захисникам ведення контрбатарейної боротьби, розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Наша контрбатарейна боротьба щодня, фактично, приносить певні результати. Але дуже важливим аспектом є те, що робота бойових підрозділів ракетно-артилерійського, авіаційного напрямку Сил оборони України ускладнена тим, що ворог базується, ховається, маневрує серед місцевого населення", - зауважила Гуменюк.

Деталі

За її словами, коли бійці ЗСУ витісняють окупантів з території лівого берега, яка перебуває під щільним вогневим контролем українських захисників, окупанти "перевозять за собою" мирне населення. Потім вони облаштовують нові пункти базування у рекреаційних приміщеннях (базах відпочинку, пансіонатах) або соціальних об'єктах (школах, лікарнях), додала вона.

"Вони оселяються там на нижніх поверхах. Верхні поверхи віддають переселенцям для того, щоб убезпечити себе від атаки з повітря. Це тактика ворога спрямована на такий своєрідний захист своїх підрозділів", - повідомила речниця.

Окрім цього, вона поінформувала, що діяльність окупаційних військ на лівому березі характеризується посиленням насильницької паспортизації.

"Вони намагаються обернути населення лівого берега у свою віру, роздати їм паспорти і прикривати свою діяльність тим, що таки рятують населення рф. Ця діяльність незаконна і здійснюється під дуже суттєвим моральним, психологічним і фізичним притиском", - резюмувала Гуменюк.

Вона наголосила, що ці факти фіксуються, і у майбутньому стануть підставою для розгляду в Міжнародному трибуналі.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗС України 10 квітня повідомив, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово зайнятій території Запорізької області, у місті Токмак.

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