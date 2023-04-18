Оккупанты на левом берегу Херсонской области "прячутся" за гражданскими - Силы обороны Юга
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Российские оккупанты на левом берегу Херсонской области пытаются "прятаться" за мирным населением, чтобы обезопасить себя от атак с воздуха. Это усложняет украинским защитникам ведение контрбатарейной борьбы, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Ukraine Media Center Odesa, передает корреспондент УНН.
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"Наша контрбатарейная борьба ежедневно фактически приносит определенные результаты. Но очень важным аспектом является то, что работа боевых подразделений ракетно-артиллерийского, авиационного направления Сил обороны Украины осложнена тем, что враг базируется, скрывается, маневрирует среди местного населения", - отметила Гуменюк.
Детали
По ее словам, когда бойцы ВСУ вытесняют окупантов с территории левого берега, которая находится под плотным огневым контролем украинских защитников, оккупанты "перевозят за собой" мирное население. Затем они обустраивают новые пункты базирования в рекреационных помещениях (базах отдыха, пансионатах) или социальных объектах (школах и больницах), добавила она.
"Они поселяются там на нижних этажах. Верхние этажи отдают переселенцам для того, чтобы обезопасить себя от атаки с воздуха. Это тактика врага направлена на такую своеобразную защиту своих подразделений", - сообщила спикер.
Кроме того, она проинформировала, что деятельность оккупационных войск на левом берегу характеризуется усилением насильственной паспортизации.
"Они пытаются обратить население левого берега в свою веру, раздать им паспорта и прикрывать свою деятельность тем, что спасают население россии. Эта деятельность незаконна и осуществляется под очень существенным моральным, психологическим и физическим притеснением", - резюмировала Гуменюк.
Она подчеркнула, что эти факты фиксируются и в будущем станут основанием для рассмотрения в Международном трибунале.
Напомним
Генеральный штаб ВС Украины 10 апреля сообщил, что российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно занятой территории Запорожской области, в городе Токмак.