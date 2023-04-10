Генштаб: в Токмаку окупанти продовжують насильну паспортизацію населення

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"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Токмак російська окупаційна так звана "влада" повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук. При цьому зазначається, що начебто будуть повертати назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтва про народження", — зазначили у Генштабі ЗСУ.

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Попри ротації російських працівників різних сфер на тимчасово окуповані території України, окупантам починає не вистачати фахівців середньої ланки.