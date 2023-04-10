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Генштаб: в Токмаке оккупанты продолжают насильственную паспортизацию населения

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно занятой территории Запорожской области, в городе Токмак. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

Цитата

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак российская оккупационная так называемая "власть" сообщила, что для получения российского паспорта нужно подать паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев рук. При этом отмечается, что якобы будут возвращать обратно владельцам оригинал паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении", — отметили в Генштабе ВСУ.

Дополнение

Несмотря на ротации российских работников различных сфер на временно оккупированные территории Украины, оккупантам начинает не хватать специалистов среднего звена.

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