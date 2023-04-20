Генштаб: авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян

Цитата

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как отмечается, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применили 26 БпЛА типа “Шахед-136”. 21 из них уничтожен украинскими защитниками.

Также российские агрессоры совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты обустроят госпиталь на территории дома культуры на Луганщине – Генштаб