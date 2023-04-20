Оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области, двоих ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российские оккупанты за 19 апреля убили одного жителя Донецкой области, двоих ранили, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"За 19 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Константиновке. Еще 2 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 57 авиационных ударов. Также российские агрессоры совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.