Оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области, двоих ранили

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"За 19 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Константиновке. Еще 2 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 57 авиационных ударов. Также российские агрессоры совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.