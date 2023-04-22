Силы ПВО уничтожили 4 из 5 вражеских дронов

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"Вечером 21 апреля 2023 года около 19.00 часов противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

В Воздушных Силах отметили, что Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожено четыре из пяти "шахедов".

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