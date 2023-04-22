Донецкая область: оккупанты убили еще одного жителя, двоих ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. российские оккупанты за 21 апреля убили одного жителя Донецкой области, двух ранили, сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"За 21 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Очеретино. Еще 2 человека в области получили ранения", - написал Кириленко.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
На Николаевщине враг совершил артиллерийский обстрел по Очакову.