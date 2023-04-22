Донецкая область: оккупанты убили еще одного жителя, двоих ранили

Цитата

"За 21 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Очеретино. Еще 2 человека в области получили ранения", - написал Кириленко.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

На Николаевщине враг совершил артиллерийский обстрел по Очакову.