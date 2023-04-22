Ще плюс 680: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 185730 осіб, 3672 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3672 (+4) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,
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- артилерійських систем – 2832 (+5) од,
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- РСЗВ – 539 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 289 (+4) од,
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- літаків – 308 (+0) од,
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- гелікоптерів – 293 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
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- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,
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- спеціальна техніка ‒ 337 (+3).
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Доповнення
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