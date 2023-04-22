Еще плюс 680: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 185730 человек, 3672 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 185730 (+680) человек ликвидировано,
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- танков - 3672 (+4) ед,
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- боевых бронированных машин - 7130 (+4) ед,
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- артиллерийских систем – 2832 (+5) ед,
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- РСЗО – 539 (+0) ед,
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- средства ПВО - 289 (+4) ед,
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- самолётов – 308 (+0) ед,
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- вертолётов – 293 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2398 (+4),
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- крылатые ракеты - 911 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5718 (+5) ед,
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- специальная техника - 337 (+3).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб.