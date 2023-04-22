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Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб

Київ • УНН

 • 380983 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення

У Генштабі також зазначили, що російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, та здійснює обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

"Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - додали в Генштабі.

Нагадаємо

В управлінні Генштабу ЗСУ розповіли про роботу пошукових груп зниклих і полонених військових.

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