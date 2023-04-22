Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі також зазначили, що російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, та здійснює обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.
"Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - додали в Генштабі.
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