Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе также отметили, что российская федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, и осуществляет обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.
"За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - добавили в Генштабе.
Напомним
В управлении Генштаба ВСУ рассказали о работе поисковых групп пропавших и пленных военных.