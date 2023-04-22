В Мелитополе местные жители сообщают о взрыве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Мелитополе жители слышали взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Жители сообщают о глухом одиночном взрыве, который был слышен в северных районах города. Замешкались и оккупанты - отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя", - написал Федоров.
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Напомним
Враг 45 раз обстрелял Херсонскую область.