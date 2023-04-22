Запорізька область зазнала 3 атак дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Запорізька область зазнала 3 атак дронів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Терористи продовжують завдавати удари по цивільним: 58 артилерійських обстрілів, 3 атаки БПЛА та 2 з РСЗВ за останню добу. Ворог активно б'є по лінії розмежування: Малинівка, Темирівка, Приморське, Кам'янське та ще 12 населених пунктів мають нові руйнування", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, зафіксовано 15 повідомлень про ушкодження житла та майна місцевих жителів. За словами Юрія Малашка, постраждалих немає.
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